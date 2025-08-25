Андрей Травников: в Новосибирской области в десятки раз увеличен объём капитального ремонта школ и детских садов

С 2022 по 2024 год комплексный капитальный ремонт был проведён в 33 школах. Для сравнения, до 2022 года он проводился в одной-двух школах области в год. Об этом в ходе оперативного совещания в Правительстве Новосибирской области Губернатору Андрею Травникову доложила министр образования региона Мария Жафярова.



Также первого сентября примут своих первых учеников три новые школы общей вместимостью почти на две тысячи мест: в посёлке Элитный и в селе Марусино Новосибирского района и в Новосибирске на ул. Кубовой, 100. До конца года введут в эксплуатацию ещё два объекта: по ул. Крылова, 44 в Новосибирске и по ул. Центральная, 5 в селе Репьёво Тогучинского района.



За счёт перепрофилирования помещений, которые не используются в образовательном процессе, до конца года появятся ещё 1 423 дополнительных школьных места.



Андрей Травников отметил впечатляющие объёмы капитального ремонта образовательных организаций, а также отсутствие отставаний от графиков работ: «Объёмы впечатляющие, рост не то что в разы – в десятки раз по объёму капитального ремонта в школьных зданиях. Это бросается в глаза во время посещения разных муниципалитетов, разных образовательных организаций».



На 2026-2027 годы по конкурсному отбору в программу капремонта уже включены 35 зданий общеобразовательных организаций. Андрей Травников также напомнил о решении Президента России – запуске в рамках новых национальных проектов ещё двух направлений капремонта: зданий детских садов и зданий общежитий колледжей. Сегодня в работе – куйбышевский детский сад в здании «сталинской» постройки с сохранением уникальной архитектуры; ещё три детских сада запланировано отремонтировать в 2026-2027 годах. По этой же президентской программе ремонтируют Колледж промышленных технологий и в планах следующего года – Новосибирский педколледж №1 имени Макаренко.



Также Мария Жафярова доложила о том, что в 2025 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети» направлено 91,72 млн рублей на оснащение предметных кабинетов по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» в 625 образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области. «Возвращаемся к тому, к чему мы все в детстве привыкли, – отметил Андрей Травников. – Теперь предмет «Технология» будет называться «Труд». А «Основы безопасности и защиты Родины» включает в себя элементы начальной военной подготовки».



Преподаватели ОБЗР прошли двухнедельные курсы повышения квалификации по программе, разработанной совместно с коллегами из общественных организаций, которые занимались и занимаются подготовкой наших бойцов для специальной военной операции.



Дополнительный запрос на продолжение этой программы среди педагогического сообщества есть, поэтому Губернатор дал поручение министерству образования подготовить предложение, чтобы всех желающих учителей обучить и дать им дополнительные навыки в сфере ОБЗР.



Всего в новом учебном году в Новосибирской области будет работать 1586 организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей.



В рамках подготовки к учебному году во всех образовательных организациях проведены поддерживающие, текущие и капитальные ремонты отдельных элементов зданий и комплексные капитальные ремонты.



На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета Новосибирской области направлено более 3,5 млрд рублей – это в полтора раза больше, чем в прошлом году.