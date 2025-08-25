Аномально жаркий конец августа прогнозируется в Новосибирской области

В Новосибирской области ожидается потепление в самом конце лета.

На этой неделе жителей Новосибирской области ждет ощутимое потепление. Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в середине недели среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 3–5 градусов. Это связано с постепенным усилением влияния области повышенного атмосферного давления.

В начале недели погода еще будет оставаться прохладной, особенно в ночные часы. Столбики термометров в это время суток покажут от +7 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+21 градуса.

Как поясняют синоптики, в период с 26 по 29 августа на всей территории региона установится устойчивый атмосферный режим. Это произойдет благодаря области высокого давления, которая сформируется не только в приземном слое, но и в средней тропосфере. В результате прогнозируется тенденция к полному прекращению осадков.

