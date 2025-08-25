Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции

Новосибирский филиал Банка Уралсиб оказал материальную поддержку поисковому отряду «Память Отечества» в подготовке к участию в военно-исторической экспедиции, денежные средства пошли на приобретение продуктов питания и электрогенератор.

Международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» проводилась с 10 по 24 августа 2025 года на территории Барятинского района Калужской области. В экспедиции приняли участие более 600 человек — представителей поисковых организаций, общественных движений и объединений Российской Федерации,Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Молдовы.

Для участия в экспедиции из Новосибирска был отправлен сводный поисковый отряд «Память Отечества» в который вошли члены Общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Новосибирской области, учащиеся старших классов общеобразовательных школ Новосибирска, всего 17 человек. Программа экспедиции была насыщенной и разнообразной, она включала поисковые работы, «Школу поисковика» для молодых добровольцев, дискуссионную площадку для экспертов и участников Поискового движения, открытый диалог по вопросам международного сотрудничества поисковиков, экскурсии по местам боевой славы Калужской области, участие в мероприятиях в память погибших бойцов.

25 июня 2025 года Уралсиб подписал Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в совместной работе с общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Соглашение направлено на реализацию совместных программ по защите гражданских, социально-экономических прав ветеранов, повышения качества жизни и благополучия людей старшего поколения, разработку совместных программ социальной поддержки людей старшего поколения, создание условий активного долголетия и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности и других направлений взаимодействия.

