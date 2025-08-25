Директор Новосибирского зоопарка Шило получил благодарность президента

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило был удостоен благодарности президента России Владимира Путина.

Торжественная церемония вручения прошла 22 августа. Награда была присуждена за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, жизненный путь Андрея Ростиславовича неразрывно связан с этим учреждением, носящим имя его отца — Ростислава Александровича Шило. Продолжая семейную традицию, он начал свой профессиональный путь с самого детства, активно участвуя в жизни зоопарка.

Официально свою трудовую деятельность в учреждении Андрей Шило начал в 2010 году.

