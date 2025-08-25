Две новосибирских футболистки серьезно травмировались на матче с Кузбассом

24 августа во время футбольного матча в городе Бердске серьезные травмы получили две новосибирских спортсменки из «Динамо.Москва». Об этом Сиб.фм рассказал спонсор команды Сергей Бородин. По его словам, игра была ожидаемо жесткой из-за состава соперников.

«Несмотря на название, наша команда состоит из жителей Новосибирской области. Так вышло, что пять спортсменок из кузбасской команды — тоже наши спортсменки, просто играют за Кузбасс. Поэтому матч был ожесточенный, много силовых приемов. В результате у капитана команды перелом ноги, у другого игрока разрыв ахилла. Девушки госпитализированы, готовятся к операции, за каждую мы отдадим по 75 тысяч рублей», — сказал Бородин.

Сам матч закончился со счетом 1:1. Игра проходила в рамках Чемпионата СФО и ДВО среди женских команд по мини футболу в формате 7х7. На всероссийский финал в итоге отобрались команды из Улан-Удэ Кузбасса.

