Исследование показало, что в Новосибирске самые "возрастные" авто в России

Согласно статистике финансового маркетплейса «Сравни», Новосибирск возглавил антирейтинг российских городов по возрасту автомобилей.

Анализ данных по договорам ОСАГО, заключённым во втором квартале 2025 года, показал, что средний возраст легкового автопарка в городе составляет 17,2 года, что делает его самым «взрослым» в стране.

Исследование также раскрывает портрет типичного новосибирского водителя. Это мужчина в возрасте 42 лет, так как мужчины составляют 68% от всех застрахованных автовладельцев, в то время как на женщин приходится 32%. Что касается автомобильных предпочтений, то жители региона чаще всего страхуют японские иномарки. В топ-5 самых популярных моделей вошли Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda CR-V, Subaru Forester и Toyota Camry.

Для сравнения, по данным на январь, средний возраст автопарка по всей России в целом заметно ниже и составляет 15,5 года. Таким образом, автомобили в Новосибирске в среднем на 1,7 года старше общероссийского показателя.

