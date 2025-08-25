82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 августа, 01:16
пробки
0/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
82.76% -1.2
сегодня
26 августа, 01:16
пробки
0/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
вчера 23:22
экономика

Исследование показало, что в Новосибирске самые "возрастные" авто в России

Фото: unsplash.com

Согласно статистике финансового маркетплейса «Сравни», Новосибирск возглавил антирейтинг российских городов по возрасту автомобилей.

Анализ данных по договорам ОСАГО, заключённым во втором квартале 2025 года, показал, что средний возраст легкового автопарка в городе составляет 17,2 года, что делает его самым «взрослым» в стране.

Исследование также раскрывает портрет типичного новосибирского водителя. Это мужчина в возрасте 42 лет, так как мужчины составляют 68% от всех застрахованных автовладельцев, в то время как на женщин приходится 32%. Что касается автомобильных предпочтений, то жители региона чаще всего страхуют японские иномарки. В топ-5 самых популярных моделей вошли Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda CR-V, Subaru Forester и Toyota Camry.

Для сравнения, по данным на январь, средний возраст автопарка по всей России в целом заметно ниже и составляет 15,5 года. Таким образом, автомобили в Новосибирске в среднем на 1,7 года старше общероссийского показателя.

Ранее Сиб.фм писал о том, что зеленые автомобили оказались самими популярными у жителей Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.