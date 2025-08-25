В Новосибирске двое бывших мужей пытаются забрать детей у проститутки

Новосибирцы судятся за детей с бывшей женой.

В Новосибирской области двое мужчин обратились в суд, чтобы получить право жить с детьми после развода с одной и той же женщиной. Оба бывших мужа обвиняют экс-супругу в занятии проституцией и утверждают, что её поведение небезопасно для детей. Они предоставили доказательства её деятельности, включая фото и видео, сделанные во время контрольной закупки.

Как стало известно Сиб.фм, сейчас судебные разбирательства по месту жительства детей продолжаются. Женщина, ранее осуждённая за экстремизм, утверждает, что её занятия проституцией — временная мера.

