82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:52
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:52
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 13:11
общество

В Новосибирске двое бывших мужей пытаются забрать детей у проститутки

Фото: freepik

Новосибирцы судятся за детей с бывшей женой.

В Новосибирской области двое мужчин обратились в суд, чтобы получить право жить с детьми после развода с одной и той же женщиной. Оба бывших мужа обвиняют экс-супругу в занятии проституцией и утверждают, что её поведение небезопасно для детей. Они предоставили доказательства её деятельности, включая фото и видео, сделанные во время контрольной закупки.

Как стало известно Сиб.фм, сейчас судебные разбирательства по месту жительства детей продолжаются. Женщина, ранее осуждённая за экстремизм, утверждает, что её занятия проституцией — временная мера.

Подробнее о семейном конфликте можно прочитать ЗДЕСЬ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.