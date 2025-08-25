Угрожает покончить с собой. В Новосибирске двое мужчин пытаются забрать детей у проститутки

Необычный семейный конфликт разыгрался в Новосибирской области. Двое мужчин обратились за помощью в одну юридическую компанию: они добиваются права жить со своими дочерью и сыном, судясь со своей бывшей (одной на двоих) женой. Они узнали, что экс-супруга занимается проституцией, доказав этот факт они надеются, что суд встанет на их сторону, определив место жительства детей с отцами. Имена в этой истории изменены, но известны редакции Сиб.фм

5-летняя Катя и двухлетний Артём стали заложниками семейного конфликта: отцы развелись с одной им той же женщиной и теперь судятся с ней за право жить с детьми. Сама женщина ранее была осуждена по экстремистской статье, а последние полгода, по словам бывших мужей, подрабатывает проституткой.

Олег познакомился с Настей в 2019-ом году в популярном российском чате знакомств, вскоре у пары появилась дочка. Тогда Олег не знал, что его избранница недавно вышла из чувашской колонии, где отбывала срок по экстремисткой статье. В ИК девушка характеризовалась отрицательно, как склонная к побегу и суициду. Административный надзор за ней истекает в 2029-ом году. Все эти биографические факты о жене мужчина узнал слишком поздно: первое время ее вспышки гнева он списывал на непростой характер Насти.

Брак треснул несколько лет назад: Настя вышла замуж второй раз, родив сына. Бывший муж помогал ей деньгами, пока не понял, что они идут не столько на ребенка, сколько на поддержание привычного образа жизни бывшей.

«Когда привычный поток денег прекратился, меня начали терроризировать тем, что без новых финансовых вливаний с дочерью мне видеться не дадут», — говорит Олег.

Зимой 2024 года приставы забрали ребенка у отца, так как суд определил временное место жительства девочки с матерью.



Новый брак Насти тоже продлился недолго: она в разводе с новым супругом, у них общий ребенок: мальчик 2023 года рождения.

Оба бывших мужа судятся с ней за право находиться со своими детьми. Мужчины уверяют: для их сына и дочери жизнь с матерью попросту небезопасна. Вспыльчивая женщина угрожает свести счеты с жизнью, если все не будет устроено именно так, как она требует.

«Речь идёт о социально опасном лице. У нас есть подтверждение, что она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Стоит на учете в психоневрологическом диспансере и любыми способами тянет из мужчин деньги. Эти деньги тратит на себя, вдобавок занимается проституцией, пока дети находятся с бабушкой или вообще неизвестно, где», — говорит юрист, представляющий интересы отцов детей Насти.

В июле мужчины организовали контрольную закупку, чтобы доказать, что их бывшая жена оказывает сексуальные услуги за деньги. Фото и видео доказательства они приложили к заявлению в Октябрьский отдел МВД Новосибирска, эти документы и медиа есть в распоряжении Сиб.фм.

На момент публикации проверка МВД по административную делу о занятии проституцией еще не завершена, процессуальное решение не принято.

В разговоре с журналистом Сиб.фм Настя заявила, что ее новая профессия — временная, это якобы вынужденная мера, необходимая, чтобы собрать средства на ремонт автомобиля.

Судебные процессы, которые определят, с кем будут жить дети, на момент публикации не завершены. Оба бывших мужа выразили надежду, что протокол по административному нарушению (оказание услуг интимного характера) в отношении их экс-супруги станет аргументом в их пользу.

