Мэрия Новосибирска не раскрыла информации о бомбоубежищах

Власти Новосибирска отказались раскрывать данные о расположении и количестве городских бомбоубежищ, сославшись на их статус информации ограниченного доступа.

Как сообщает издание «Прецедент», в мэрии не стали отвечать на прямой вопрос о том, сколько в мегаполисе защитных сооружений и где находятся крупнейшие из них.

Исторически убежища в городе строились в советский период, в основном на территориях крупных заводов, проектных институтов и под некоторыми "сталинками", где селились сотрудники этих предприятий. Однако в 90-е годы многие из них были проданы в частные руки, перепрофилированы под другие нужды или попросту заброшены. По некоторым данным, озвученным в 2022 году, общее число таких объектов в Новосибирске могло достигать 800.

В официальном комментарии, приведенном в публикации, уточняется, что защитные сооружения гражданской обороны сегодня находятся в ведении организаций различной формы собственности. Они предназначены для укрытия работников этих конкретных предприятий и учреждений. Их содержание, поддержание в готовности и порядок использования определяются решениями их руководителей. Именно поэтому сведения о местах их расположения и характеристиках отнесены к категории ограниченных.

При этом в мэрии Новосибирска назвали причину затопления канализационными стоками бомбоубежища в жилом доме на улице Аэропорт, 21. Ранее жильцы жаловались на распространение невыносимого запаха, повышенную влажность и насекомых, связав эти проблемы с ремонтными работами 2022 года в защитном сооружении. Об этом пишет издание "Om1 Новосибирск".

Официальный ответ городской администрации, однако, указывает на другую причину. В ведомстве пояснили, что инцидент произошел из-за засора в системе городской канализации.

Сейчас засор уже устранили силами работниками МУП «Горводоканал», отметили власти города. Затем работы по предотвращению затопления выполняли силами МКУ «ЦМИ»».