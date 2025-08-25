Мэрия Новосибирска прокомментировала причины размыва грунта после ливней

В мэрии Новосибирска объяснили причины размывов грунта, произошедших после ливней.

Уточняется, что подтопления были зафиксированы в пойме рек 1-я и 2-я Ельцовка в Заельцовском районе, рядом с домом на улице Кавалерийская, 23 и остановкой «Северная» 23 и 24 августа.

Так, на Кавалерийской, 23 принимаются меры по стабилизации размыва и защите от дальнейших разрушений. В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса уточнили, что проводится экспертиза с привлечением подрядной организации, которая занималась работами в 2024 году.

В районе «Северной» для предотвращения дальнейшего разрушения откоса насыпи установили барьер из мешков с песком.