сегодня
25 августа, 17:14
пробки
5/10
погода
+20.3°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 15:28
общество

Мэрия Новосибирска прокомментировала причины размыва грунта после ливней

Фото: Сиб.фм

В мэрии Новосибирска объяснили причины размывов грунта, произошедших после ливней.

Уточняется, что подтопления были зафиксированы в пойме рек 1-я и 2-я Ельцовка в Заельцовском районе, рядом с домом на улице Кавалерийская, 23 и остановкой «Северная» 23 и 24 августа.

Так, на Кавалерийской, 23 принимаются меры по стабилизации размыва и защите от дальнейших разрушений. В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса уточнили, что проводится экспертиза с привлечением подрядной организации, которая занималась работами в 2024 году.

В районе «Северной» для предотвращения дальнейшего разрушения откоса насыпи установили барьер из мешков с песком.

Валерия Митрохина
Журналист

