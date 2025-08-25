Мошенники получили 2,6 млрд рублей по ОСАГО в Новосибирской области

Новосибирская область продолжает оставаться в «красной зоне» по страховому мошенничеству в ОСАГО.

По данным мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, представленных Банком России, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года риск мошенничества в Новосибирской области увеличился до 6,5 баллов, а средняя страховая выплата возросла на 24,9%, достигнув 155,5 тыс рублей, что почти на 50% выше общероссийского показателя.

Также, по информации аналитиков, за год было зафиксировано 8,6 тыс случаев, когда в ДТП участвовали одни и те же лица или машины. В результате мошенники получили 2,6 млрд рублей, что составило 33,4% от всех выплат по ОСАГО в регионе.

