На экс-директора новосибирского «САХ» завели дело о растрате 5 млн рублей

В Новосибирске на бывшего директора «Спецавтохозяйства» Александра Южакова завели уголовное дело о растрате более пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона 25 августа.

«Обвиняемый, занимая должность директора МУП «САХ», заключил договоры оказания услуг с организацией. Услуги организацией были оказаны некачественно и привели к ненадлежащему исполнению заключенных ранее концессионных соглашений. Однако обвиняемый осуществил оплату некачественно оказанных услуг, необходимость в которых отсутствовала», —рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас Кировский районный суд Новосибирска рассматривает иск прокурора о конфискации имущества другого экс-директора "САХ" Андрея Зыкова. В рамках дела о хищении бюджетных средств установлено, что Зыков и его сожительница Наталья Турок владеют имуществом на сумму более 114 млн рублей, происхождение которого, по мнению прокуратуры, не соответствует его официальным доходам.

«Спецавтохозяйство» начало свою работу с 2022 года и специализировалось на уборке, а с 2023 года оно занималось вывозом мусора. В 2024 году МУП «САХ» официально стало региональным оператором по обращению с ТКО.