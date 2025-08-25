На обеспечение жильем сирот из Новосибирска направлено 2,5 млрд рублей

В 2024 году на обеспечение жильём детей-сирот из Новосибирска было выделено 2,5 миллиарда рублей.

На эти средства изначально планировалось приобрести 463 квартиры, однако благодаря экономии, достигнутой в ходе торгов, удалось закупить больше — 522 квартиры. Об этом пишет в своем официальном телеграм-канале

Жильё приобреталось как на первичном, так и на вторичном рынках. Все дома, в которых куплены квартиры, были сданы в эксплуатацию в текущем году. Каждое жилое помещение имеет полную отделку и площадь не менее 30 квадратных метров.

Часть сирот воспользовалась правом получить жилищный сертификат вместо готовой квартиры. В этом году такие сертификаты были вручены 200 человекам, и практически все они уже использовали их для покупки собственного жилья.

В администрации отмечают, что за последние годы очередь на жильё для детей-сирот поэтапно сокращается. Работа в этом направлении будет продолжена, чтобы как можно больше из них смогли обрести свой дом.

