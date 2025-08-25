Назван размер средней зарплаты новосибирского учителя

В Новосибирске средний доход педагогов продолжает уверенный рост.

Как сообщил руководитель департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев в пресс-центре ТАСС-Новосибирск, к концу текущего года заработная плата учителей увеличится в общей сложности на 16%.

По его словам, на данный момент средняя зарплата преподавателей в общеобразовательных школах города достигла 75 тысяч рублей. Воспитатели и педагоги дошкольных учреждений получают чуть меньше — в среднем 68 тысяч рублей. Ахметгареев отметил, что повышение окладов для учителей стало ежегодной традицией последних пяти лет и обычно происходит осенью. В этом году поэтапное увеличение на 16,2% началось уже в апреле.

Для привлечения в школы молодых специалистов в городе реализуется программа целевого набора в Новосибирский государственный педагогический университет. На сегодняшний день в образовательных учреждениях Новосибирска работают более 16 тысяч педагогов. Для формирования кадрового резерва в профильных вузах объявлены дополнительные целевые наборы. Так, в НГПУ уже зачислены 149 будущих учителей, а еще около 10 человек планируют поступить в магистратуру. В 2024 году на целевое обучение по педагогическим специальностям были приняты 136 абитуриентов. Всего по этой программе в университете сейчас обучаются 428 студентов.

Глава департамента также поделился демографической статистикой: в новом учебном году число школьников превысит 220 тысяч, что на две тысячи больше, чем в прошлом. Этот рост в основном обеспечен за счет миграции. При этом он отметил, что, несмотря на общее увеличение контингента, ожидается небольшое снижение количества первоклассников — в школы города пойдут около 19,5 тысяч детей. Наблюдается положительная динамика роста числа учащихся в средних классах.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирская область оказалась в тройке лидеров Сибири по зарплатам.