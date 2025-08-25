Новосибирец заявил о находке ручной гранты во время пробежки по Лесному шоссе

Во время пробежки вдоль Лесного шоссе житель Новосибирска увидел на обочине предмет, похожий на ручную гранату Ф-1. Об этом сообщили в службе АБ Гвардия 25 августа.

Находка лежала в мусорном пакете, сибиряк предположил, что это может быть приманкой, к которой привязана чека активации. Мужчина не стал ничего трогать, но сообщил о предмете в экстренные службы.

На место выехали саперы, пожарные, полицейские и медики. К счастью, находка оказалась муляжом.

Ранее на Алтае мужчина пришёл в полицию с двумя гранатами.