Новосибирские аграрии рассказали, почему они лишаются господдержки

Одной из наиболее актуальных проблем, с которой сегодня сталкиваются фермеры, является вопрос доступа к государственным субсидиям. Из-за этого нередко оказывается так, что бухгалтер, по сути, становится важнейшим сотрудником любого фермерского хозяйства, от которого зависит если не все, то почти все.

Агробухгалтер, с учетом специфики отрасли, несет на себе двойную нагрузку: помимо налоговых документов и прочей отчетности, им приходится работать, например, с системой ФГИС «Зерно», где учет продукции ведется не в рублевом эквиваленте. Логично, что профессионалы в этом деле быстро образовали тесное сообщество, объединенное общими вопросами и трудностями.

13 августа 2024 года Корпорация развития Новосибирской области провела обучающий семинар, посвященный системам налогообложения в сельском хозяйстве. Там же затрагивалась тема заявок на разного рода субсидии, гранты и иные формы господдержки – агробухгалтеры делились информацией о часто совершаемых ошибках при оформлении документов, из-за которых чаще всего получали отказы.

Так, в части субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 63,2% заявителей (200 человек) получили отказ по одной простой причине. Они не предоставили в полном объеме документы или не оформили их надлежащим образом. Некоторые не смогли приложить к электронной заявке копии документов, подтверждающих факт оплаты за реализованное зерно и факт понесенных затрат на производство. Еще одной причиной было отсутствие нераспределенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Стоит также отметить, что участники отбора неверно заполняют справку-расчет, так как нет автоматической системы заполнения.

По словам директора Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров АО «Корпорация развития НСО» Константина Терещенко, одна из главных трудностей работы агробухгалтеров заключается в отсутствии обратной связи: хорошая заявка на хороший проект может быть отклонена из-за документальных недочетов, которые бухгалтер может пропустить. Вернуть заявку на доработку принимающая сторона не имеет прав – это может быть расценено как недобросовестная конкуренция. Поэтому агробухгалтер должен знать все нюансы заранее.

На сегодняшний день в Новосибирской области насчитывается чуть более 50 вариантов государственных субсидий, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства. И постоянно продолжают создаваться новые. С 2025 года, например, существует специальный грант для бойцов СВО. Вернувшийся к гражданской жизни ветеран спецоперации может получить до 7 млн рублей на развитие или запуск фермы по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений – или 5 млн рублей по другим направлениям.

Если его заявка не будет отклонена по какой-нибудь технической причине. Какие ошибки чаще всего допускаются?

Из протоколов подведения итогов на предоставление субсидии, опубликованных на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки (promote.budget.gov.ru) можно составить топ-лист ошибок при подаче электронных заявок на участие в конкурсе:

- непредоставление одного из документов из перечня или несоответствие их требованиям и условиям предоставления субсидии.

- неправильное заполнение справки-расчет;

- дублирование одних и тех же производственных затрат в двух разных субсидиях.

- отсутствие нераспределенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

«Все это технические ошибки, которые, по идее, вообще недопустимы – это все опять же идет от бухгалтерской компетенции. То есть, как уже говорилось выше, работа всего агропредприятия зависит от работы бухгалтера, – продолжает Константин Терещенко. – Сможет ли оно получить средства по субсидии? Сможет ли она заявиться на грант? Поэтому от его знаний и его компетенции в принципе зависит вся работа на предприятии».

По его мнению, отсутствие комплексного подхода к решению этих проблем вызывает обеспокоенность. Необходимы системные меры для поддержки сельхозпроизводителей и устранения типичных ошибок при подаче заявок на субсидии.

Важным направлением является повышение квалификации бухгалтеров сельскохозяйственных предприятий, что позволит им лучше ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве и требованиях к государственной поддержке. Специализированные курсы, охватывающие различные аспекты бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, помогут специалистам стать более компетентными в своей области.

Одним из таких мероприятий стал образовательный курс, который так и называется – «Агробухгалтер». Он проводится ежегодно и преподают там такие профессионалы своего дела, как профессор кафедры экономики и организации агробизнеса Российской академии кадрового обеспечения АПК при федеральном Министерстве сельского хозяйства Владимир Иванович Катаев.

Главным результатом «агробухгалтерского ликбеза», по словам Константина Терещенко, может служить то, что подобного рода бумажных ошибок, из-за которых фермерские хозяйства лишаются помощи, становится все меньше. «Мы видим, что культура подачи заявок, если ее можно так назвать, за последний год заметно выросла. И количество принятых и удовлетворенных заявлений после прохождения «Агробухгалтера» увеличивается с каждым годом», – подытоживает он.

В рамках Международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя», которая состоится с 5 по 7 ноября 2025 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», планируется обучающий курс «АгроБухгалтер».