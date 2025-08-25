Новосибирцев предупредили о частых взломах аккаунтов в Telegram

Жителей Новосибирской области предупредили о растущем числе взломов аккаунтов в мессенджере Telegram.

Уточняется, что мошенники, получив доступ к учетным записям, могут отправлять сообщения с просьбой о финансовой помощи от имени знакомых.

В связи с чем следственный комитет рекомендует не доверять таким сообщениям, даже если они приходят от друзей, и самое главное — не переходить по указанным ссылкам. Лучше связаться с отправителем напрямую для проверки. А для защиты аккаунта рекомендуется включить двухэтапную аутентификацию.

