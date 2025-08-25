82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:52
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 13:52
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 11:54
общество

Новосибирцев предупредили о трехдневной рабочей недели в ноябре-2025

Фото: Сиб.фм

Жителей Новосибирска ожидает трехдневная рабочая неделя осенью.

Новосибирцы, работающие по графику 5/2, в ноябре получат короткую рабочую неделю — 3 и 4 число объявлены нерабочими днями в честь Дня народного единства, который в этом году выпадает на вторник. Выходной с 1 ноября переносится на понедельник, 3 ноября. После праздничных дней следующими выходными будут 8 и 9 ноября.

Таким образом, рабочая неделя с 5 по 7 ноября составит всего три дня.

Напомним, что в аэропорту Толмачёво Новосибирска задерживаются восемь рейсов S7 Airlines.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.