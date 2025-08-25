Новосибирцев предупредили о трехдневной рабочей недели в ноябре-2025

Жителей Новосибирска ожидает трехдневная рабочая неделя осенью.

Новосибирцы, работающие по графику 5/2, в ноябре получат короткую рабочую неделю — 3 и 4 число объявлены нерабочими днями в честь Дня народного единства, который в этом году выпадает на вторник. Выходной с 1 ноября переносится на понедельник, 3 ноября. После праздничных дней следующими выходными будут 8 и 9 ноября.

Таким образом, рабочая неделя с 5 по 7 ноября составит всего три дня.

