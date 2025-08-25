82.76% -1.2
сегодня 15:20
общество

Объем капитального ремонта школ увеличили в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

С 1 сентября в Новосибирской области откроются 29 капитально отремонтированных школ, ещё девять завершат работы до конца года.

Известно, что с 2022 по 2024 год было отремонтировано 33 учебных заведения. В 2025 учебном году начнут работать три новые школы на 1 925 мест. Также до конца года планируется открытие ещё двух объектов и создание 1 423 дополнительных мест.

Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова губернатору Андрею Травникову.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске началась подготовка к строительству пешеходного моста через Войкова.

Валерия Митрохина
Журналист

