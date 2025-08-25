Перечислены меры поддержки учителей в школах Новосибирска

В Новосибирской области внедряется комплексная программа, нацеленная на привлечение в школы педагогов и снижение их оттока.

Власти региона объединили федеральные и местные меры поддержки, чтобы сделать учительскую профессию более привлекательной и обеспеченной.

В основе стратегии лежит участие в федеральной программе «Земский учитель», а также организация целевого обучения студентов с последующим трудоустройством в школах области. Для поощрения профессионального мастерства проводятся конкурсы с денежными призами, а также вручаются региональные премии «Лучший педагогический работник» и «Почётный работник образования Новосибирской области».

Отдельное внимание уделяется стимулированию педагогов в сфере цифровых технологий. Пятьдесят лучших учителей информатики по итогам областной олимпиады «Учитель-Профессионал» получают единовременные выплаты. Также материально поощряются преподаватели, чьи ученики показывают стабильно высокие образовательные результаты. Такой многоуровневый подход призван создать комфортные условия для работы как для молодых специалистов, так и для опытных кадров.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирская область вводит налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны.