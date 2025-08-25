82.76% -1.2
сегодня 20:05
общество

Полиция проверила более 280 иностранцев на рынке в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Ленинском районе Новосибирска правоохранительные органы провели масштабный рейд, направленный на контроль соблюдения миграционного законодательства.

Мероприятие, состоявшееся сегодня в понедельник, 25 августа, было организовано с участием сотрудников полиции, регионального управления Росгвардии и Следственного комитета.

Операция прошла на территории одного из местных рынков, где стражи порядка проверили документы у более чем 280 иностранных граждан. По итогам проверки 20 человек были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В результате пяти иностранцам были предъявлены обвинения в нарушении режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении них возбуждены административные дела по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В настоящее время решается вопрос о возможном принудительном выдворении этих граждан за пределы страны.

Ранее Сиб.фм писал о массовом отъезде мигрантов из Новосибирска, зафиксированном в августе текущего года.

0
Денис Дычаковский
Журналист

