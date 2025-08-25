Праздник для новоселов: в эко-квартале «На Кедровой» заработал сухой фонтан

В масштабном проекте ГК «Расцветай» — эко-квартале «На Кедровой» состоялось яркое событие уходящего лета — торжественный запуск сухого фонтана.

Мероприятие стало примером того, как современное благоустройство квартала может работать на создание соседского комьюнити.

— Мы понимаем, что уютный квартал — это прежде всего, доброжелательное и приятное окружение. Поэтому вместо стандартного «нажатия кнопки» мы организовали большой семейный праздник. Целью которого стало не только презентация одной из «точек притяжения» придомовой территории эко-квартала «На Кедровой», но и знакомство и общение новоселов друг с другом, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

Сказочное представление, вкусные угощения, шоу-мыльных пузырей и мастер-классы — все это создало непринужденную и радостную атмосферу. А общие впечатления и эмоции, как известно, лучший фундамент для создания дружеских, соседских отношений.

В эко-квартале «На Кедровой» около 7 га дворов. Здесь предусмотрены лаунж-пространства, беговые дорожки, спортивные ворк-аут комплексы. Сухой фонтан с динамической подсветкой —одна из ключевых локаций эко-квартала, не просто красивый элемент дизайна, а место, где можно провести время с детьми, встретиться с друзьями или просто пообщаться. Подсветка позволяет фонтану оставаться выразительным и создавать хорошее настроение весь день.

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

— Огромное спасибо ГК «Расцветай» за тот теплый и радостный день, который нам подарили. Было всё, чтобы и дети, и взрослые чувствовали себя счастливо: потрясающее шоу мыльных пузырей, от которого замирало сердце, вкуснейшие угощения и творческие мастер-классы. Но главное — это атмосфера настоящего праздника и общего веселья. Мы, совершенно незнакомые люди, вместе смеялись, фотографировались и восхищались представлением. Эти общие эмоции стали тем самым «клеем», который начал объединять нас в одно большое соседское сообщество, —рассказала Ольга – обладательница квартиры в эко-квартале «На Кедровой».

— Фонтан — это всегда радость и масса положительных эмоций. Мы уверены, что у новоселов он станет местом для проведения праздников, общения и встреч с друзьями. Нам важно, чтобы жителям нашего квартала было по-настоящему уютно и комфортно», — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

