сегодня
25 августа, 17:15
пробки
5/10
погода
+20.3°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 16:40
общество
Ростелеком поддержал крупный летний фестиваль с открытым кинопоказом и рок-концертом в Тогучине

Фото: Алексей Маисеев.

«Ростелеком» стал партнером масштабного молодежного праздника, который ежегодно проводит в Тогучине Управление образования и молодежной политики администрации Тогучинского района. В рамках фестиваля состоялся показ фильма из коллекции онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы).

Фото Ростелеком поддержал крупный летний фестиваль с открытым кинопоказом и рок-концертом в Тогучине 2

В минувшие выходные на стадионе «Динамо» собрались сотни жителей Тогучина, чтобы под открытым небом в атмосфере уходящего лета послушать выступление популярных в регионе рок-групп и посмотреть фильм «Легенды наших предков». Для гостей были организованы фотозоны и пространство для отдыха, где для них прошли кино-квиз и розыгрыш призов от «Ростелекома».

Фото Ростелеком поддержал крупный летний фестиваль с открытым кинопоказом и рок-концертом в Тогучине 3

Анна Лунева, начальник управления образования и молодёжной политики администрации Тогучинского района:

«Проведение кинопоказов под открытым небом в Тогучине — это ежегодная традиция, объединяющая горожан. Люди приходят с семьями и друзьями, чтобы вместе провести время, пообщаться с земляками — здесь сформировалось целое городское сообщество. Это отличный способ подарить жителям яркие впечатления и укрепить чувство гордости за родной город».

Фото Ростелеком поддержал крупный летний фестиваль с открытым кинопоказом и рок-концертом в Тогучине 4

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Поддержка важных культурных событий становится хорошей традицией для “Ростелекома”. Используя современные цифровые технологии, мы организуем кинопоказы контента Wink как в Новосибирске, так и в других городах области. Везде мы отмечаем живой отклик зрителей и высокий спрос на такие форматы, потому что они объединяют людей, создают атмосферу праздника и делают культурную жизнь региона ярче».

Галина Дидан
Журналист

