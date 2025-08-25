82.76% -1.2
сегодня 20:59
общество

Самый пожилой житель Новосибирской области отметил 105-летний юбилей

Фото: газета "За изобилие"

В Каргате Новосибирской области ветеран Великой Отечественной войны Александр Медведев отпраздновал свой 105-й день рождения.

Юбиляр бодр духом: на торжестве он прочитал гостям стихотворение наизусть и поделился главным секретом своего долголетия. Об этом сообщили в районной газете Каргатского района "За изобилие".

Александр Иванович уверен, что ключ к долгой жизни — в постоянном труде. «Сколько помню себя, постоянно трудился. Всё время с головой был в работе», — рассказал ветеран, слова которого приводит районная газета «За изобилие».

Поздравить сибиряка со знаменательной датой пришли представители районной администрации и общественных организаций. Гости выразили ветерану слова глубокой благодарности, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия.

Александр Медведев — участник легендарной Сталинградской битвы. На своем юбилее он рассказал о военных буднях и прочитал стихи, в очередной раз доказав, что является настоящим примером силы духа и преданности Отечеству.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 80-летию Победы ветераны Новосибирской области получат специальные юбилейные выплаты.

Денис Дычаковский
Журналист

