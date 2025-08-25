Сотрудники ГАИ в ходе мероприятия "Нетрезвый водитель" оштрафовали 19 человек

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги специального профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое проходило в Новосибирске с 22 по 24 августа.

Целью рейдов стало и пресечение случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, такие мероприятия периодически проводились ГАИ и ранее.

За три дня оперативной работы инспекторы смогли обнаружить в столице Сибири 19 правонарушений. В 13 случаях водители были привлечены к ответственности, которая установлена по статье 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения. Еще 6 человек отказались от прохождения обязательного медицинского освидетельствования, а это автоматически подпадает под статью 12.26 КоАП РФ, влекущую не менее тяжелое наказание и штрафные санкции.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о суровой ответственности за вождение в нетрезвом виде. За первое нарушение предусмотрен административный штраф в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Повторное нарушение влечет уже уголовную ответственность. Виновному грозит штраф до 300 000 рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. В дополнение к этому суд лишит права управлять автомобилем на срок до трех лет.

