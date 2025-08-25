«Спецавтохозяйство» провело экскурсию для ученых на Гусинобродском полигоне

Региональный оператор организовал ознакомительную экскурсию на Гусинобродский полигон для исследователей Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и экономического факультета НГУ. Визит состоялся в рамках работы над научно-исследовательским проектом «Сибирский климатический хаб» и подготовки к форуму «Технопром-2025».

Гостям рассказали о ключевых этапах работы с отходами, показали сортировку и обработку вторичного сырья. Особый интерес у исследователей вызвал морфологический состав и объемы отходов.

«Мы работаем над масштабным проектом, цель которого — изучить и минимизировать влияние крупных предприятий на климат и экологию Сибири. Полигоны имеют большое значение для наших исследований, поэтому было важно увидеть процессы изнутри», — отметила в интервью АО «САХ» Наталья Горбачева, ведущий научный сотрудник ИЭОПП СО РАН.

По словам ученых, знакомство с реальными производственными процессами позволит лучше понять, как на практике реализовать климатические и экономические проекты. Перед исследователями стоит немало задач, чтобы найти способы снизить воздействие на окружающую среду. Необходима оптимизация технологических процессов, внедрение передовых технологий в сферу обращения с отходами и разработка экономических моделей для взаимовыгодного сотрудничества разных предприятий отрасли.

В Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН уже ведется работа над проектом декарбонизации. Экономисты и биологи разрабатывают комплекс мер для сокращения выбросов парниковых газов и снижения углеродного следа.

«Есть вопросы, которые можно решить только совместными усилиями. Наша задача как ученых — найти самые эффективные и практичные решения», — подчеркнула Наталья Горбачева.

АО «САХ» разделяет интерес к экологической ситуации в регионе и готово поддерживать научные исследования. Экскурсия на Гусинобродский полигон стала шагом к дальнейшему сотрудничеству с учеными. Продолжение диалога и обсуждение актуальных вопросов отрасли состоится 27 августа на сессии «Сибирский климатический хаб: от идеи к воплощению» в рамках «Технопрома-2025» в Экспоцентре.