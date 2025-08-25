82.76% -1.2
сегодня 10:02
общество

Студенты СГУГиТ отметили День Государственного флага Российской Федерации беговым стартом

Фото: СГУГиТ

22 августа в Новосибирске прошел забег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. В забеге приняли участие студенты из пяти вузов региона, в их числе и обучающиеся из Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

Помимо студентов СГУГиТ на Монументе Славы присутствовали представители НГАУ, НГМУ, РаНХиГС и НГУАДИ. Каждый участник получил возможность поддержать важное дело и насладиться атмосферой праздника. Именно такие события помогают укрепить патриотические чувства и сплотить общество вокруг значимых дат истории нашей Родины.

Фото Студенты СГУГиТ отметили День Государственного флага Российской Федерации беговым стартом 2

– Благодарю каждого студента университетов за активное участие и поддержку акции. Спасибо организаторам за реализацию этого важного мероприятия. Вы вносите огромный вклад в развитие здорового образа жизни и воспитание патриотизма среди молодежи, – поделилась проректор по молодежной политике Наталья Борисовна Кирилова.

Забег организован региональным отделением АССК России по Новосибирской области совместно с проектом «Твой Ход». В мероприятии приняли участие активисты Управления по воспитательной работе и молодежной политике.

Фото Студенты СГУГиТ отметили День Государственного флага Российской Федерации беговым стартом 3

Галина Дидан
Журналист

