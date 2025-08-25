82.76% -1.2
сегодня 15:02
проиcшествия

В Бердске Новосибирской области иномарка сбила женщину с коляской

Фото: скриншот видео

Жительница Новосибирской области сбила пешеходов.

Сегодня утром в Бердске Новосибирской области произошла авария — 44-летняя женщина за рулем «Ниссан» не пропустила «Киа», в результате чего последняя врезалась в столб и сбила пешеходов на тротуаре.

По предварительным данным, пострадали 23-летняя девушка, двухлетняя девочка и младенец. Все пострадавшие госпитализированы с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что в Кольцово Новосибирской области при взрыве газа пострадал 69-летний мужчина.

Валерия Митрохина
Журналист

