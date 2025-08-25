В Бердске Новосибирской области иномарка сбила женщину с коляской

Жительница Новосибирской области сбила пешеходов.

Сегодня утром в Бердске Новосибирской области произошла авария — 44-летняя женщина за рулем «Ниссан» не пропустила «Киа», в результате чего последняя врезалась в столб и сбила пешеходов на тротуаре.

По предварительным данным, пострадали 23-летняя девушка, двухлетняя девочка и младенец. Все пострадавшие госпитализированы с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

