сегодня 14:43
проиcшествия

В Кольцово Новосибирской области при взрыве газа пострадал 69-летний мужчина

Фото: Сиб.фм

Новосибирец пострадал от взрыва газа.

В новосибирском поселке Кольцово произошел взрыв газо-воздушной смеси в гараже кооператива «Нимб», в результате чего пострадал 69-летний хозяин гаража который получил ожоги 30% тела и был госпитализирован в ожоговый центр. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального казенного учреждения Гражданской защиты населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ».

Известно, что взрыв частично разрушил стены соседних гаражей. Правоохранители призвали соблюдать осторожность при работе с газом.

Напомним, что новосибирец заметил ручную гранату во время пробежки по Лесному шоссе.

Валерия Митрохина
Журналист

