сегодня
25 августа, 13:53
пробки
4/10
погода
+19.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 09:22
культура

В Новосибирске прошёл фестиваль традиционных ценностей «Русский двор»

Фото: Юрий Бабичев, Сиб.фм

24 августа на площади Пименова перед ГПНТБ прошёл уже традиционный для Новосибирска фестиваль «Русский двор». Непогода не стала помехой для любителей народных забав, за спортивными состязаниями и гуляниями следил фотограф Сиб.фм Юрий Бабичев.

«Русский двор» — это общероссийский проект, в рамках которого в городских дворах и других площадках проводятся спортивные состязания, русские игры и забавы, тренировки по единоборствам и самообороне, концерты фольклорных исполнителей, творческие мастер-классы и чаепитие для всех гостей праздника.

Фото В Новосибирске прошёл фестиваль традиционных ценностей «Русский двор» 2

Как сообщили организаторы, главная цель проекта – популяризация здорового образа жизни и культурных традиций, ведущих к сплочению и единению большого русского народа.

Фото В Новосибирске прошёл фестиваль традиционных ценностей «Русский двор» 3

«Русскому двору» в Новосибирске два года. Первые фестивали проводились во дворах, когда участников стало больше мы переместились в парки, такие как «Березовая роща». Следующий фестиваль состоится в сентябре на Речном вокзале. Это народный праздник, посвященный русским традиционным ценностям, — говорит один из организаторов.

Фото В Новосибирске прошёл фестиваль традиционных ценностей «Русский двор» 4

24 августа погода оставляла желать лучшего, но она отпугнула не всех. Организаторы насчитали 70% от числа тех, кто собирался прийти.

Фото В Новосибирске прошёл фестиваль традиционных ценностей «Русский двор» 5

«Русский двор» проводят общественные движения «Северный Человек» и новосибирское отделение «Русской общины». На фестивале были замечены представители РПЦ и казачьих объединений.

Фото В Новосибирске прошёл фестиваль традиционных ценностей «Русский двор» 6

На фестивале гости пробовали свои силы в традиционных русских настольных играх, пытались обуздать ходули, ели кашу и пили чай из самовара.

Фото В Новосибирске прошёл фестиваль традиционных ценностей «Русский двор» 7

Гости мерились друг с другом силой и ловкостью. Самым популярным состязанием стало перетягивание каната.

Фото В Новосибирске прошёл фестиваль традиционных ценностей «Русский двор» 8

Ранее в Новосибирске представители «Русской общины» направили обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль ситуацию вокруг торгового центра «Сан-Сити».

7
