В Новосибирске прошёл фестиваль традиционных ценностей «Русский двор»

24 августа на площади Пименова перед ГПНТБ прошёл уже традиционный для Новосибирска фестиваль «Русский двор». Непогода не стала помехой для любителей народных забав, за спортивными состязаниями и гуляниями следил фотограф Сиб.фм Юрий Бабичев.

«Русский двор» — это общероссийский проект, в рамках которого в городских дворах и других площадках проводятся спортивные состязания, русские игры и забавы, тренировки по единоборствам и самообороне, концерты фольклорных исполнителей, творческие мастер-классы и чаепитие для всех гостей праздника.

Как сообщили организаторы, главная цель проекта – популяризация здорового образа жизни и культурных традиций, ведущих к сплочению и единению большого русского народа.

«Русскому двору» в Новосибирске два года. Первые фестивали проводились во дворах, когда участников стало больше мы переместились в парки, такие как «Березовая роща». Следующий фестиваль состоится в сентябре на Речном вокзале. Это народный праздник, посвященный русским традиционным ценностям, — говорит один из организаторов.

24 августа погода оставляла желать лучшего, но она отпугнула не всех. Организаторы насчитали 70% от числа тех, кто собирался прийти.

«Русский двор» проводят общественные движения «Северный Человек» и новосибирское отделение «Русской общины». На фестивале были замечены представители РПЦ и казачьих объединений.

На фестивале гости пробовали свои силы в традиционных русских настольных играх, пытались обуздать ходули, ели кашу и пили чай из самовара.

Гости мерились друг с другом силой и ловкостью. Самым популярным состязанием стало перетягивание каната.

