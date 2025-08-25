В Новосибирске новый iPhone 17 будет стоит до 500 тысяч рублей

Стоимость iPhone 17 на территории России в день начала продаж может достигать отметки в полмиллиона рублей.

По данным, предоставленным розничными торговцами, предполагаемая дата появления первой партии iPhone 17 в России – 20 сентября, что на сутки позже всемирной премьеры.

Главным источником поставок является Дубай, что обеспечивает оперативную доставку, но вместе с тем обуславливает и значительное увеличение стоимости на старте продаж.

«В день старта продаж топовая модель iPhone 17 Pro Max, в особенности эксклюзивные модификации с увеличенным объемом памяти, могут быть доступны по цене от 380 до 500 тысяч рублей. Однако, прогнозируется спад цен в течение нескольких дней: сначала до 200-250 тысяч рублей, а к началу первого месяца осени – до 120-160 тысяч», – рассказал Сиб.фм представитель маркетплейса Ярослав Удалов.

По данным из открытых источников, в первые недели после релиза цены на устройства будут следующими:

• iPhone 17 – в диапазоне от 90 до 120 тысяч рублей.

• iPhone 17 Pro – в диапазоне от 135 до 155 тысяч рублей.

• iPhone 17 Pro Max (с памятью 256 ГБ) – в диапазоне от 170 до 200 тысяч рублей.

Ожидаемая стоимость модели iPhone 17 Air, позиционируемой как самой тонкой в линейке, на данный момент не разглашается.

