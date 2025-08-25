В Новосибирске построят новый пешеходный мост через Транссибирскую магистраль

В Новосибирске началась подготовка к строительству нового пешеходного моста через Транссибирскую магистраль.

Сооружение соединит Дзержинский и Калининский районы, что позволит решить проблему стихийных переходов через железнодорожные пути и повысит безопасность горожан.

О начале работ по подготовке строительной площадки сообщил мэр города Максим Кудрявец в своих социальных сетях. Особую значимость новый мост будет иметь для жителей активно застраивающихся микрорайонов «Галактика» и «Плехановский», для которых он станет удобным и безопасным способом пересечения Транссиба.

Проектом предусмотрено возведение объекта длиной 125 метров и шириной не менее 3 метров. Мост будет полностью обустроен для комфортного использования: его оснастят освещением и пандусами. Кроме того, подрядчик проведёт благоустройство прилегающей территории.

