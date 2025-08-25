В Новосибирске продают старинную монету 188 года с императором Марком Аврелием

На популярной интернет-площадке появилось необычное предложение от новосибирского коллекционера.

Пользователь разместил объявление о продаже золотой монеты 188 года с изображением римского императора Марка Аврелия, установив цену в 15 миллионов рублей.

Согласно описанию в объявлении (№ 2185989604), монета является подлинным артефактом II века нашей эры. Размещенное 10 августа в 07:58, объявление уже собрало более 2600 просмотров, что свидетельствует о повышенном интересе со стороны коллекционеров и любителей истории.

