сегодня 06:00
общество

В Новосибирске продают старинную монету 188 года с императором Марком Аврелием

Фото: Авито

На популярной интернет-площадке появилось необычное предложение от новосибирского коллекционера.

Пользователь разместил объявление о продаже золотой монеты 188 года с изображением римского императора Марка Аврелия, установив цену в 15 миллионов рублей.

Согласно описанию в объявлении (№ 2185989604), монета является подлинным артефактом II века нашей эры. Размещенное 10 августа в 07:58, объявление уже собрало более 2600 просмотров, что свидетельствует о повышенном интересе со стороны коллекционеров и любителей истории.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском продают действующий нефтезавод.

0
Кристина Уколова
Журналист

