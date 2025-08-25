В Новосибирске ударит мощная волна магнитных бурь в сентябре

Сентябрь 2025 года обещает стать непростым периодом для жителей Новосибирска и других регионов, поскольку Земля окажется под воздействием мощной волны магнитных бурь.

Магнитные бури – это сложные и динамичные явления, в основе которых лежит активность Солнца. «Солнечный ветер», представляющий собой поток заряженных частиц, постоянно исходит от Солнца и достигает Земли. В периоды повышенной солнечной активности, характеризующейся увеличением количества солнечных пятен и вспышек, этот поток становится значительно более интенсивным и содержит более высокое количество энергии.

Когда этот усиленный солнечный ветер достигает магнитосферы Земли, он вызывает ее деформацию и возмущения. Частицы солнечного ветра, взаимодействуя с магнитным полем Земли, проникают в верхние слои атмосферы в районе полюсов, вызывая полярные сияния. Однако это лишь одно из проявлений магнитной бури. Гораздо более важным является то, что геомагнитные возмущения могут нарушать работу электроники, спутниковой связи, навигации и даже энергосистем.

Хотя точный прогноз магнитных бурь на столь отдаленный период – задача сложная и сопряжена с определенной долей неопределенности, ученые, опираясь на текущие данные о солнечной активности и цикличности, могут предоставить предварительные оценки. Согласно этим оценкам, сентябрь 2025 года будет отмечен повышенной геомагнитной активностью в связи с ожидаемым пиком 25-го солнечного цикла.

Предварительные прогнозы указывают на то, что наиболее вероятные даты магнитных бурь приходятся на следующие периоды:

Начало сентября (1-5 сентября)

Вероятность умеренной магнитной бури класса G1.

Середина сентября (12-16 сентября)

Ожидается сильная магнитная буря класса G2, возможно, с кратковременными периодами экстремальной активности класса G3.

Конец сентября (25-29 сентября)

Вероятность умеренной магнитной бури класса G1.

Важно отметить, что это лишь предварительные прогнозы, и фактическая ситуация может отличаться. По мере приближения сентября 2025 года будут публиковаться более точные и детализированные прогнозы, основанные на данных, полученных в режиме реального времени с космических аппаратов и наземных обсерваторий.

