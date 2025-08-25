82.76% -1.2
сегодня 16:05
общество

В Новосибирской области наградили почетных доноров

Nso.ru

22 августа, в День государственного флага, в Правительстве Новосибирской области нагрудные знаки «Почетный донор России» получили 20 жителей региона. Один из награжденных – замгубернатора Новосибирской области, заслуженный работник здравоохранения РФ Константин Хальзов.

«Доноры – это те люди, которые отдают часть своей жизни, часть своего организма, чтобы спасти десятки, сотни и тысячи жизней. Примите огромную благодарность от них и от нас, медицинских работников», – обратился к донорам, вручая награды, министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

Звание «Почетный донор России» можно получить после 40 донаций крови или 60 донаций плазмы. Всего нагрудные знаки в торжественной обстановке сегодня вручили 20 жителям Новосибирской области.

«Я продолжаю сдавать кровь, – подчеркнул Константин Хальзов после получения награды. – Хотя бы дважды в год, на Новый год и во Всемирный день донора в нашем Центре крови. Если получается, то чаще. После вручения награды все не заканчивается, потому что это – не цель. Цель – спасение жизней».

Напомним, что в 2023 году в Новосибирской области учредили собственный знак отличия для доноров, которые продолжают безвозмездные и добровольные донации. Почетным донором Новосибирской области могут стать те, кто сдал кровь 60 раз либо и кровь, и плазму в совокупности от 80 до 100 раз, причем кровь — не меньше 40 раз из общего количества.

Галина Дидан
Журналист

