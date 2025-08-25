В Заельцовском районе Новосибирска на обочине дороги нашли муляж гранаты

В минувшие выходные сотрудники Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ» зафиксировали 84 нарушения общественного порядка. Наибольший резонанс вызвала необычная находка, сделанная утром в субботу в Заельцовском бору.

Мужчина, совершавший пробежку вдоль Лесного шоссе в Заельцовском районе, заметил на обочине мусорный пакет. Подойдя ближе, он увидел под упавшей берёзовой веткой предмет, похожий на гранату. Опасаясь, что это может быть ловушка — например, пакет служит приманкой, а ветка удерживает чеку от выдергивания — бегун не стал трогать находку. Он быстро добежал до ближайшего дома отдыха, находящегося под охраной АБ ГВАРДИИ, и сообщил о происшествии. Охранники нажали тревожную кнопку, и на место прибыл наряд ГБР-85.

Гвардейцы осмотрели предмет — внешне он действительно напоминал гранату Ф-1. Было принято решение вызвать полицию и специализированные службы. Вскоре на Лесном шоссе собрались полицейские, пожарные, медики и сапёры. После осмотра эксперты установили, что это учебный макет — без взрывчатки, безопасный. Тем не менее, действия бегуна были абсолютно верными: при малейшем подозрении на угрозу следует немедленно сообщить в экстренные службы.