82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 августа, 14:57
пробки
5/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
82.76% -1.2
сегодня
26 августа, 14:57
пробки
5/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
сегодня 14:38
общество

Агроном из Новосибирска рассказал о сроках уборки картошки

Фото: Сиб.фм

Стало известно, когда можно собирать картофель.

Агроном СФНЦА СО РАН Вера Петрук объяснила, что в Сибири картошку обычно копали с 20-х чисел сентября, однако в этом году ботва у некоторых растений засохла ещё в августе. Главный признак готовности картофеля к уборке — пожелтевшая и высохшая ботва. Об этом пишет Atas.info.

Согласно агроному Михаилу Воробьёву, если ботва покрылась серыми пятнами, это может свидетельствовать о фитофторе — в таком случае откладывать уборку нельзя, так как весь урожай может сгнить.

Агрономы рекомендуют копать картошку рано утром, используя вилы, чтобы не повредить клубни, и не очищать её от земли сразу после уборки.

Напомним, что почти две тонны некачественного молока изъяли в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.