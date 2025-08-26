Агроном из Новосибирска рассказал о сроках уборки картошки

Стало известно, когда можно собирать картофель.

Агроном СФНЦА СО РАН Вера Петрук объяснила, что в Сибири картошку обычно копали с 20-х чисел сентября, однако в этом году ботва у некоторых растений засохла ещё в августе. Главный признак готовности картофеля к уборке — пожелтевшая и высохшая ботва. Об этом пишет Atas.info.

Согласно агроному Михаилу Воробьёву, если ботва покрылась серыми пятнами, это может свидетельствовать о фитофторе — в таком случае откладывать уборку нельзя, так как весь урожай может сгнить.

Агрономы рекомендуют копать картошку рано утром, используя вилы, чтобы не повредить клубни, и не очищать её от земли сразу после уборки.

