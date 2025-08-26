Александр Карелин встретился с сотрудниками МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты»

В рамках визита сенатор РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин ознакомился с функционалом службы, встретился с сотрудниками и обсудил вопросы улучшения подготовки и обмена опытом между структурами регионального спасательного сектора.

Сенатор РФ отметил высокий профессионализм персонала и важную роль аварийно-спасательных формирований в обеспечении безопасности жителей города.

«От вас зависит очень многое, на вас надеется город. Хотя не все понимают, как сложно организована служба, тем более ее муниципальная часть. Надеюсь, что и в предстоящий ответственный период, который пройдет 12,13 и 14 сентября все пройдет штатно, без эксцессов и вам не придется выезжать», — отметил Александр Карелин.

Во время мероприятия была проведена экскурсия по диспетчерской службе. Ознакомились с тем, как организован приём звонков и маршрутизация экстренных заявок: куда поступают обращения, как формируются очереди и какие системы позволяют быстро направлять помощь в нужный район.

В рамках дискуссионной площадки сотрудники могли задать сенатору любые вопросы. Особое внимание уделили социальным темам: выразили потребность в индексации заработной платы, а также поинтересовались о мерах по обеспечению комфортного проживания жителей города, благоустройству и обустройству оборонных укрытий в населённых пунктах.

Сенатор ответил на все вопросы, подробно разъяснив существующие направления работы и будущие сроки реализации инициатив.

По итогам визита Карелин выразил благодарность сотрудникам и подчеркнул значимость дальнейшего сотрудничества между муниципалитетом и спасательными службами для повышения оперативности реагирования и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.