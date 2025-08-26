Чертова дюжина: стало известно, сколько судимых кандидатов идет на выборы в Новосибирской области

На этой неделе в Бердском городском суде пройдет очередное заседание по делу об избиении одного из воспитанников военно-патриотического центра «Альфа». Примечательно это дело еще и тем, что его фигурант – участник выборов в Совет депутатов города Новосибирска Данил Шарган, у которого до этого судимостей не было. Тем не менее, как выяснил Сиб.фм, судимые кандидаты в этой избирательной кампании есть – всего тринадцать человек, двое из которых в итоге сошли с предвыборной гонки.

Статьи, по которым были осуждены наши кандидаты, достаточно разнообразные – там есть как злостные нарушения ДТП, так и грабеж и вымогательство. Нашлась даже такая экзотика, как изготовление порнографических материалов.

Отметим также, что у всех без исключения судимость на текущий момент либо погашена (за истечением времени), либо снята (по решению суда).

Старая школа

Один из этих тринадцати кандидатов, не сумевший зарегистрироваться на выборы в Заксобрание, но участвующий в городской кампании, оказался судим сразу дважды. И оба раза – еще в советское время. Это самовыдвиженец Олег Сметанин, директор по инновационному развитию Новосибирской службы спасения. Первый раз он был осужден за умышленное менее тяжкое телесное повреждение (ч.1 ст.109 УК РСФСР), второй – за хулиганство (ч.3 ст.206 УК РСФСР). По первому делу судимость была погашена в 1981 году, по второму – в 1989-м.

Другой кандидат также собрал судимость из двух статей, но уже по одному делу. Владимир Август, кандидат в Совет депутатов Новосибирска от «Справедливой России», был осужден за кражу (ч.2 ст.144 УК РСФСР) и приобретение имущества, добытого преступным путем (ч.1 ст.208 УК РСФСР). Судимость по данному делу была погашена в 1991 году.

Кандидат в оба парламента Вячеслав Илюxин (в Заксобрание – от «Родины», в горсовет – самовыдвижение) получил судимость во время службы в армии. Статья 244 УК РСФСР так и называлась: «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности». В 1988 году судимость была погашена.

И, наконец, кандидат от «Партии Пенсионеров» Валерий Федоров был осужден по статье 228 УК РСФСР. Но если в знакомом нам Уголовном кодексе этот номер (под которым подразумевается незаконный оборот наркотических веществ) фигурирует в уголовных делах весьма часто, то в советское время все было совсем не так. Потому что данная статья подразумевала изготовление или сбыт порнографических предметов. В 1987 году судимость была погашена.

Наше время – от ДТП до криминала

Среди осужденных по уже российскому УК кандидатов чаще всего встречается статья 264 – нарушение ПДД с серьезными последствиями. По этой статье были осуждены директор бассейна «Кристалл» Максим Буллих, выдвинувшийся в Заксобрание от «Справедливой России» и действующий депутат горсовета от «Единой России» Евгений Прохоров, руководитель благотворительного фонда «К Победе вместе». В материалах дел отмечается отсутствие отягчающих обстоятельств (состояние опьянения, покидание места ДТП и так далее). В итоге судимость Максима Буллиха была погашена в начале 2016 года, а Евгений Прохоров в конце 2017-го обжаловал приговор и добился отмены наказания в связи с истечением срока давности. Апелляционный суд удовлетворил иск и судимость с депутата была снята в тот же день.

Еще один депутат горсовета Александр Тарасов получил судимость еще в 90-е годы – спустя годы он сам рассказал подробности этого дела во время «процесса Сальникова» (который пытался приписать Тарасову другое, более тяжкое преступление). По словам депутата, он в молодости водил машину по временным правам и самостоятельно изменил дату окончания их действия (вписал 19 число вместо 9). Милиционеры обнаружили исправление и Тарасов получил судимость по ч.1 ст.327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). В 1999 году судимость была погашена.

За незаконное предпринимательство (п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ) был осужден и заместитель директора ГК «Набережные проекты» Сергей Павлушкин, выдвинувшийся в Заксобрание от «Новых Людей». Его судимость погашена в 2011 году.

У некоторых действующих депутатов горсовета нашлись и более тяжкие статьи. Денис Чаховский, директор спортшколы г. Обь, осужден по делу о вымогательстве и самоуправстве (ст. 163, 330 УК РФ) – однако в 2007 году судимость с него была снята (именно снята, а не погашена). Позже Чаховский стал фигурантом дела о неуплате налогов на транспортное средство, но осужден не был – по словам депутата, упомянутый в деле автомобиль был угнан.

Его сопартиец Антон Чесноков, эксперт в администрации Советского района Новосибирска, выдвинувшийся от «Единой России» в горсовет, был осужден в 90-е годы за грабеж (пп. «а», «в», «д» ч.2 ст.161 УК РФ) В 2000 году судимость была погашена. Еще один «привет из 90-х» остался в биографии кандидата от ЛДПР Сергея Кузьмина, баллотирующегося в Заксобрание и осужденного за побои (ст.116 УК РФ). Судимость была погашена в 1998 году.

Не дошли до избирательного участка

Последние два кандидата из этого списка так и не сумели вписать в бюллетени свои имена.

Первым из них стал гендиректор компании «Столицасибстрой» Артем Перепечай, в молодости осужденный за кражу (п. «д» ст.158 УК РФ). Тогда он был признан виновным, получил условный срок, однако в 2005 году судимость была снята.

Также по экономической статье (ч.4 ст.160 УК РФ) – «Присвоение или растрата») была осуждена специалист по ГО Тамара Бекиш. Ее судимость была погашена позже, чем у всех упомянутых выше – в 2020 году.

Перепечай и Бекиш баллотировались в Заксобрание (первый – как самовыдвиженец, вторая – как кандидат от ЛДПР), но им обоим отказали. Как сообщил Избирком – за непредоставление полного списка нужных документов.

Напомним, Сиб.фм продолжает рубрику «ВЫБОРЫ-2025».