Фигурант уголовного дела об истязании детей выдвинулся в Горсовет Новосибирска

Почти пятьсот человек зарегистрировались в качестве кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание региона. Среди них есть несколько человек с судимостями, все они погашены. Также в списке присутствует и фигурант уголовного дела об истязании детей. Внимание на это обратил журналист Сиб.фм.

Речь о кандидате в Горсовет Новосибирска по округу №37 Даниле Шаргане. Мужчина успел не только повоевать сам (причем на самых «горячих» участках, вроде Красного Лимана), но и подготовить себе смену — сейчас он руководит центром «Альфа» (об их воспитанниках Сиб.фм уже писал не раз) и любит выкладывать у себя на странице в ВК примеры того, как изображают его самого, его сослуживцев и весь российский народ наши противники.

Шарган — уроженец Алма-Аты, род его деятельности: военнослужащий по контракту. Окончил ГАПОУ НСО «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва». Данил успешно прошёл регистрацию кандидатом в депутаты в Избиркоме.

В графе «сведения о судимости» у Шаргана какая-либо информация ответствует. Возможно, это скоро изменится — сейчас он фигурант уголовного дела по ч. 2, ст. 117 УК (истязание). Дело поступило в Бердский городской суд в июне, 29 августа состоится очередное заседание.

Как сообщали в СК, весной 2024 года о побоях и унижениях сына рассказала мама 10-летнего воспитанника патриотического центра «Альфа».

«После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, который рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе», — написала мама мальчик в социальных сетях.

Сам прапорщик, по словам сибирячки, сообщил ей, что ее сын ударился о бревно, когда его переносили. Своей вины в издевательствах над детьми руководитель «Альфы» не признает.

Как рассказывали юные «сослуживцы» пострадавшего мальчика, он во время бытности полевого лагеря говорил ребятам: «заберите у меня подсумок и дайте мне сдохнуть».

Уголовное дело об истязании на момент публикации не рассмотрено.

В июне прокуратура НСО сообщала, что инструктора частного патриотического центра «Альфа» в Бердске Новосибирской области привлекут к административной ответственности за оскорбления в сети «интернет».

