Губернатор НСО Травников и мэр Новосибирска Кудрявцев оценили благоустройство в городе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил результаты масштабного благоустройства в Советском районе столицы Сибири вместе с мэром города Максимом Кудрявцевым.

В ходе рабочего визита были проверены работы по модернизации уличного освещения и реализация масштабного проекта «Чистое небо». Об этом мэр города сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Академгородок стал пилотной площадкой, где все кабели электроснабжения и связи были убраны под землю. На ключевых магистралях — Морском проспекте и проспекте Строителей — провода проложены в специальные подземные коллекторы. Это решение не только повысило надежность инфраструктуры, но и кардинально преобразило облик центральных улиц, освободив их от паутины воздушных линий.

Работы по модернизации освещения стартовали осенью прошлого года. Новые энергоэффективные светодиодные светильники и современные опоры были установлены на магистральных проспектах — Морском, Строителей, Университетском, а также на улице Терешковой и некоторых других. Благодаря полученной экономии программу удалось расширить и включить в нее еще три объекта: улицы Героев Труда, Правды и Детский проезд.

На сегодняшний день основные работы полностью завершены, и новое освещение функционирует в штатном режиме. В настоящее время подрядчик занимается финальным благоустройством территорий: восстановлением газонов и устранением просадок грунта.

Успешный опыт Академгородка планируется распространить и на другие районы Новосибирска для комплексного улучшения городской среды.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в мэрии Новосибирска опровергли запуск станции метро «Спортивная» 7 сентября.