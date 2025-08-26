Мэрия Новосибирска восстановила работоспособность сайта после крупного сбоя

Сайт мэрии Новосибирска возобновил работу после технического сбоя, который не позволял жителям авторизовываться через портал госуслуг для отправки обращений.

Сбой был вызван некорректным обновлением системы и длился с 24 августа. Такой ответ дан по запросу издания Сиб.фм по данному факту.

Как сообщили в департаментах информационной политики, а также связи и информатизации мэрии, функция аутентификации в разделе «Связь с мэрией» на официальном портале novo-sibirsk.ru теперь полностью восстановлена.

При этом в мэрии напомнили об альтернативном способе подачи электронных обращений. Граждане могут воспользоваться системой «Госуслуги. Решаем вместе», перейдя по соответствующему баннеру на сайте. Для рассмотрения жалобы в рамках Федерального закона № 59-ФЗ необходимо в браузерной версии на этапе подачи выбрать пункт «Подать обращение по 59-ФЗ».

Ранее издание Сиб.фм писало о том, что официальный сайт городской администрации временно перестал принимать обращения от жителей.