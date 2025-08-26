82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 августа, 21:19
пробки
3/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
82.76% -1.2
сегодня
26 августа, 21:19
пробки
3/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
сегодня 17:57
общество

Мэрия Новосибирска восстановила работоспособность сайта после крупного сбоя

Фото: freepik.com

Сайт мэрии Новосибирска возобновил работу после технического сбоя, который не позволял жителям авторизовываться через портал госуслуг для отправки обращений.

Сбой был вызван некорректным обновлением системы и длился с 24 августа. Такой ответ дан по запросу издания Сиб.фм по данному факту.

Как сообщили в департаментах информационной политики, а также связи и информатизации мэрии, функция аутентификации в разделе «Связь с мэрией» на официальном портале novo-sibirsk.ru теперь полностью восстановлена.

При этом в мэрии напомнили об альтернативном способе подачи электронных обращений. Граждане могут воспользоваться системой «Госуслуги. Решаем вместе», перейдя по соответствующему баннеру на сайте. Для рассмотрения жалобы в рамках Федерального закона № 59-ФЗ необходимо в браузерной версии на этапе подачи выбрать пункт «Подать обращение по 59-ФЗ».

Ранее издание Сиб.фм писало о том, что официальный сайт городской администрации временно перестал принимать обращения от жителей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.