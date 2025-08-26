Новосибирец поджег квартиру соседей после затяжного конфликта

В Новосибирске произошел радикальный инцидент на почве соседского конфликта.

Как сообщается в паблике "АСТ-54", житель дома №96/3 на улице Сухарной нарисовал черный крест на двери соседей, после чего облил поверхность бензином и поджег.

По информации автора видео, зафиксировавшего происшествие, конфликт между соседями длился продолжительное время и достиг крайней точки эскалации. Перед поджогом мужчина также разрисовал стены и дверной звонок квартиры.

Официальных данных о пострадавших не поступало, однако материальный ущерб оценивается как значительный. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливая все обстоятельства инцидента и личность подозреваемого. Правоохранительные органы принимают меры для привлечения виновного к ответственности.

