сегодня
26 августа, 12:28
сегодня 11:00
общество

Новосибирец поджег квартиру соседей после затяжного конфликта

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске произошел радикальный инцидент на почве соседского конфликта.

Как сообщается в паблике "АСТ-54", житель дома №96/3 на улице Сухарной нарисовал черный крест на двери соседей, после чего облил поверхность бензином и поджег.

По информации автора видео, зафиксировавшего происшествие, конфликт между соседями длился продолжительное время и достиг крайней точки эскалации. Перед поджогом мужчина также разрисовал стены и дверной звонок квартиры.

Официальных данных о пострадавших не поступало, однако материальный ущерб оценивается как значительный. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливая все обстоятельства инцидента и личность подозреваемого. Правоохранительные органы принимают меры для привлечения виновного к ответственности.

Ранее сообщалось, что жительница Бердска получила условный срок за нецелевое использование социальных выплат.

0
Кристина Уколова
Журналист

