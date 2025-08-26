Жительница Бердска получила условный срок за нецелевое использование социальных выплат

Многодетная мать из Бердска была осуждена за мошенничество при получении единовременной социальной выплаты.

Согласно данным прокуратуры Новосибирской области, женщина получила от Министерства труда и социального развития региона 282 тысячи рублей, предназначенные для приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Вместо целевого использования средств на строительство или ремонт жилья, получательница потратила всю сумму на личные нужды, включая покупку телефона, наушников и других вещей. В прокуратуре подчеркнули, что такие действия являются прямым нарушением условий предоставления социальной выплаты.

Суд признал бердчанку виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Полностью возмещен ущерб, причиненный преступлением.

