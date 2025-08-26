Новосибирская хозяйка требует компенсацию за гибель щенка в ветклинике

В Заельцовском районном суде Новосибирска продолжается рассмотрение иска местной жительницы к ветеринарной клинике «Бест» о возмещении вреда, причиненного смертью питомца.

Как следует из материалов дела, 23 апреля 2024 года истица привезла своего 4,5-месячного щенка самоедской лайки по кличке Черри на лечение.

По утверждению хозяйки, смерть животного 27 апреля 2024 года наступила в результате неправильно назначенного лечения сотрудниками клиники. Представитель ветклиники оспорил эти доводы и ходатайствовал о проведении судебной ветеринарной экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство ответчика, и 8 июля 2025 года заключение эксперта поступило в суд. Истица требует возмещения различных видов ущерба: 33 701 рубль за некачественные медицинские услуги, 9 000 рублей за кремацию питомца, 50 000 рублей за приобретение нового животного и 15 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Следующее заседание по делу назначено на 8 сентября 2025 года, где будут детально изучены результаты судебной экспертизы и заслушаны доводы обеих сторон.

