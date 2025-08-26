Новосибирский автоэксперт прокомментировал новые штрафы для водителей с 1 сентября

Руководитель Федерации автовладельцев России по Новосибирской области Вячеслав Ашурков прокомментировал новые штрафы ГАИ, которые будут действовать для автовладельцев с 1 сентября этого года.

За что оштрафуют автовладельцев на крупную сумму, уже ранее писали в материале Сиб.фм.

В течение последних трех лет число штрафов за езду по автобусной полосе (согласно ч.1.1 ст. 12.17 КоАП) осенью на 45% превысило среднегодовой показатель. Причем рост трафика и пробок с сентября провоцирует водителей на нарушение ПДД в попытках объехать заторы, применяя для этого, в том числе, и полосы для общественного транспорта. Штраф за это составит 2250 рублей.

Неправильная перевозка детей в ночное время также теперь совершается ранней осенью на 39% чаще (ч.5 ст. 12.23 КоАП) в сравнении со средним значением в году. В сентябре и октябре число таких поездок растет. Потому, в том числе, увеличены и штрафные санкции: для водителя – 5000 рублей, для должностных лиц – 50 000 рублей, и наконец, для юридических лиц они будут достигать 200 000 рублей.

Перевозить детей на автобусе нельзя с 23:00 до 6:00, за исключением следующих случаев: доставки группы на автобусе до вокзала, а также аэропорта или же от них, когда это необходимо в обязательном порядке. Также это касается следования до конечной точки маршрута или места отдыха, а кроме того, возникновения непредвиденной задержки в пути.

Игнорирование дорожных знаков и разметки — то есть, статьи 12.16 КоАП, выше среднего показателя в году на 33% в осенний период. Ухудшение видимости на дорогах в это время года, которое вызывается сокращением светового дня и неблагоприятными погодными условиями (дождь, а также туман, а кроме того, листопад или мокрый снег). Штраф по данному административному нарушению составляет от 750 до 7500 рублей.

Проезд на запрещающий сигнал светофора также совершается чаще в осенний период (ч. 1 ст. 12.12 КоАП). Количество штрафов в это время выше на 8%, чем в иное время в году. Следует помнить, что штрафные санкции за это административное правонарушение установлены в размере 1500 рублей.

Вячеслав Ашурков прокомментировал увеличение данных штрафов. Он посоветовал не нарушать правила дорожные движения и особенно — не пользоваться для обгона полосой для общественного транспорта, заметив, что штраф — достаточно ощутимая для водителей сумма, чтобы этого не делать. Увеличение штрафных санкций за административные правонарушения он счел сигналом водителям не нарушать вышеназванные правила дорожного движения и отметил ужесточение контроля ГАИ за соблюдением этих правовых норм.