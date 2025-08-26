Новосибирским дачникам грозит штраф за скважину и колодец

Специалисты Роскачества обратили внимание новосибирских садоводов и дачников на строгое соблюдение регламента при сооружении колодцев и скважин на своих участках.

Нарушение установленных норм может повлечь за собой существенные финансовые взыскания. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Несмотря на то, что законодательство разрешает гражданам добывать воду для личных нужд, это право обусловлено несколькими важными требованиями. В частности, абсолютно запрещено применение взрывных работ, а источник воды не должен быть связан с системами центрального водопровода. Оформление лицензии не требуется, если суточный объем потребления не превышает 100 кубических метров.

Ключевое значение имеет и расположение объекта. Так, скважина должна быть удалена как минимум на 50 метров от выгребных ям, туалетов и иных потенциальных источников загрязнения. После завершения буровых работ необходимо герметизировать конструкцию и правильно организовать систему отвода использованной воды.

Штрафные санкции за несоблюдение этих правил существенно различаются. Например, добыча воды в коммерческих целях без лицензии грозит штрафом от 3 до 5 тысяч рублей, в то время как за пренебрежение санитарно-эпидемиологическими нормами можно получить штраф вплоть до 500 тысяч рублей. Конкретная сумма штрафа определяется в зависимости от тяжести и характера нарушения.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцам запретили устанавливать заборы на дачах с 8 июня.