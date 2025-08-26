Новосибирским семьям рассказали о способах экономии при сборах в школу

Подготовка к новому учебному году требует значительных финансовых затрат от родителей.

По расчетам издания Atas.info, стоимость базового набора для первоклассника в Новосибирской области составляет около 16,5 тысячи рублей, а с учетом техники и организации рабочего места может достигать 50 тысяч рублей.

В 2025 году федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей на школьников не предусмотрена. Однако многодетные семьи региона могут получить целевые выплаты: 5,5 тысячи рублей при поступлении ребенка в первый класс и 11 тысяч рублей для абитуриентов вузов до 23 лет. Для оформления помощи необходимо обратиться в МФЦ в течение текущего года.

Все ученики 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет федерального бюджета. Родителям следует знать, что требования доплаты за питание или отказ в его предоставлении являются нарушением.

Дети от 5 до 17 лет могут бесплатно посещать кружки и секции через систему персонифицированного дополнительного образования. Сертификат оформляется через порталы госуслуг и действует в государственных и частных организациях, включенных в реестр.

На федеральном уровне бесплатный проезд предусмотрен для детей-инвалидов и многодетных семей после оформления транспортной карты. Школы обязаны предоставлять все необходимые учебники и рабочие тетради — требования к родителям о покупке материалов являются незаконными, как и сборы на охрану или ремонт.

