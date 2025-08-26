Ощути себя пилотом Boeing A320 в Новосибирске

«Увеличить мощность двигателей до максимальной. Выравнивание вправо — компенсируй увод! Скорость 250 км/ч — штурвал вверх, отрывайся от земли. Взлетели».

Перед тобой — настоящий самолёт. Только что его трясло и валило вбок, а руки дрожат даже после отрыва от земли. Впереди — чудесное небо, облака разбиваются о фюзеляж, а внутри — адреналин и ощущение свободы. Это невероятно: будучи человеком, контролировать полёт.

Это уже второй авиатренажёр от DreamAero в городе, но на этот раз с кабиной более нового самолёта — Boeing модели A320. Его открытие сопровождал фуршет с канапе и шампанским, викторина с призами в виде мерча и сертификатов на полёт, поэтому почти каждый желающий смог попробовать полетать бесплатно уже в первый же день.

«Задача стоит в том, чтобы человек получил удовольствие и поверил в свои силы. Кто-то, маринисты, любит море, кто-то, урбанисты, — красивые города. Почти все хотят побывать в Дубае, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско.

Самая главная ценность DreamAero находится не внутри механизма тренажёров, а буквально сбоку от вас в течение каждого полёта. Это пилоты компании, многие годы управлявшие настоящими самолётами, а теперь желающие обучить этому делу вас. Снижаясь над Кейптaуном, мы вынырнули из пелены облаков и тут же чуть не врезались в горы, пришлось выруливать под критическим углом в сторону. Пилот оставался спокойным и сосредоточенным, он успевал оказывать помощь и разряжать атмосферу. Точно так же было и при посадке. Мы заходили на полосу нестабильно, коснувшись взлётной полосы, мы отскочили, самолёт вело в сторону. Пилот спокоен, он исправил ситуацию моими, никогда не летавшего корреспондента, руками. Если бы не Михаил Сойтанен, то не было бы того драйва и радости от удачной посадки. Это очень сложно — найти такой баланс, чтобы человек сделал всё и прочувствовал сам, с аккуратной помощью, без вмешательства, по-взрослому.

