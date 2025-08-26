82.76% -1.2
вчера 22:23
общество

Первый поезд «Ермак» для метро Новосибирска отправился в столицу Сибири

Фото: Новосибирские железные дороги

Первый состав нового метропоезда «Ермак» производства завода «Метровагонмаш» отправился из подмосковных Мытищ в Новосибирск.

Как сообщает паблик «Новосибирские железные дороги», путь займет примерно неделю.

Точное количество и модификация вагонов, которые прибудут в первом эшелоне, пока не уточняются.

Согласно контракту, до конца 2025 года производитель планирует поставить в столицу Сибири пять современных составов модели 81-725.3/726.3/727.3, каждый из которых будет сформирован из пяти вагонов. Полное обновление всего парка новосибирского метрополитена планируется завершить к 2029 году.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для выполнения работ по открытию станции метро «Спортивная».

0
Денис Дычаковский
Журналист

